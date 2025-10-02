En El Hormiguero
Petancas sorprende a Gloria Estefan con su versión de 'Conga': ¡dedicada a las tapas!
La cantante ha aplaudido esta ocurrencia de la hormiga, justo después de que Pablo Motos llevara a cabo un experimento improvisado con el público.
Gloria Estefan ha sido la invitada estelar de El Hormiguero para cerrar la semana. La cantante cubana, que ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de Madrid dentro de los eventos por el Día de la Hispanidad, ha presentado sus nuevos proyectos.
Pablo Motos le ha preguntado por uno de los mayores éxitos de su carrera: 'Conga', y ha destacado que casi nadie se sabe bien la letra. A Gloria no le ha extrañado y ha contado una anécdota: "Cómo va a saber la gente de España cantarla si mi propia hija tenía toda la letra mal". De forma improvisada, al presentador se le ha ocurrido un experimento: ha pedido a todo el público del plató que cantara la canción. ¡Y no ha salido tan mal!
Justo a continuación, Petancas ha aparecido para revelar que ha hecho su propia versión... ¡dedicada a las tapas! Con maracas y mucho ritmo, ha sorprendido a la invitada, que ha aplaudido su originalidad. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
