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El Rosco | 9 de abril

“Madre mía…”: un error sentencia a David en su intento de remontada en El Rosco

Los 22 aciertos de Javier han sido suficientes para ganar el programa y evitar la Silla Azul.

“Madre mía…”: un error sentencia a David en su intento de remontada en El Rosco

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Javier cuenta con más de una treintena de intentos por hacerse con el bote en El Rosco. Sin embargo, en el último programa apareció David, un nuevo concursante que no parece querer ponerle las cosas fáciles a veterano.

En su primer enfrentamiento ambos demostraron que este duelo apunta a ser legendario y esta vez no ha sido diferente. La igualdad ha sido máxima hasta que el más experimentado ha conseguido remontar la mínima ventaja que le sacaba su contrincante y se ha plantado con 22 aciertos.

Ya jugando solo, David debía sacar dos más si quería por lo menos empatar para esquivar la Silla Azul. Pese a que ha intentado jugársela con la L, el concursante ha caído en la respuesta de la C después: “Madre mía…”, ha dicho echándose las manos a la cabeza. ¡Así ha sido!

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