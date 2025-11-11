Marc Márquez analiza en El Hormiguero su rivalidad con su hermano Álex: “Este año nos ha unido más que nunca”

El piloto de MotoGP Marc Márquez visitó El Hormiguero y sorprendió con una reflexión sincera sobre su relación con su hermano Álex Márquez, que además de ser su compañero de profesión, es también su mayor rival en la pista.

“Es tu hermano… Evidentemente hay una relación. Este año, aunque parezca mentira, nos ha unido más que nunca. Hemos entrenado juntos más que nunca y nos hemos ayudado. Yo le quiero bien y él me quiere bien”, aseguró el piloto.

"Si me tienes que adelantar, me adelantarás. Si pasa algo, pasará algo, pero seguimos siendo hermanos"

Marc reconoció que la competencia entre ambos es intensa, pero siempre con respeto y cariño. Contó que antes de una carrera en Argentina, hablaron abiertamente sobre ello: “Le dije: ‘Vamos a pelear carreras, ¿lo sabes? Si te tengo que adelantar, te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás. Si pasa algo, pasará algo, pero seguimos siendo hermanos.’ Nos dimos la mano.”

El campeón español explicó que, aunque dentro de la pista son rivales, fuera de ella mantienen una relación muy cercana: “Una carrera dura 45 minutos, pero la vida sigue. Llegué rápido a esa conclusión.”

Márquez también compartió un momento muy humano sobre cómo gestiona la tensión de competir contra su hermano: “En Tailandia hice casi toda la carrera pegado a él y me pasé las últimas vueltas pensando dónde adelantarle sin tocarle… Pero me di cuenta de que ese pensamiento no puedo tenerlo yo ni él. El riesgo forma parte de nuestro trabajo.”

Con su habitual honestidad, Marc Márquez mostró el lado más emocional del motociclismo, donde la rivalidad y el amor fraternal conviven sobre el asfalto.