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El Rosco | 30 de marzo

Javier, lanzado a por el Bote en El Rosco: ¡a dos palabras de 316.000 euros!

El veterano ha avanzado a una velocidad asombrosa en la prueba y nos ha mantenido en tensión hasta el final.

Javier, lanzado a por el Bote en El Rosco: ¡a dos palabras de 316.000 euros!

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Patri Bea
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Javier no ha podido tener un mejor desempeño en el programa de hoy. El veterano ha completado Palabras Cruzadas y ¿Dónde están? en tiempo récord y sin dejar que el turno llegase a su compañera de equipo Laura Sänchez.

Laura Sánchez, alucinada con el pleno de Javier en el ¿Dónde están?: “¡Venga ya!”

Esto le ha permitido llegar a El Rosco con 155 segundos en su marcador, los cuales ha aprovechado muy bien. De un momento a otro, se ha colocado con 23 aciertos en su marcador y nos ha hecho soñar con la posibilidad de que podía llevarse el bote.

Por su parte, Neli ha llegado a El Rosco con 122 segundos y, a pesar de haber cometido un error en la segunda letra del abecedario, ha conseguido reponerse para plantarle cara a su oponente. ¡Revive la prueba dándole al play al vídeo de arriba!

Laura Sánchez, alucinada con el pleno de Javier en el ¿Dónde están?: “¡Venga ya!”

Laura Sánchez, alucinada con el pleno de Javier en el ¿Dónde están?: “¡Venga ya!”

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