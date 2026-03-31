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Antonio Banderas desvela en El Hormiguero el aperitivo con el que sorprendió a Obama

El actor respondió a una divertida ronda de preguntas junto a Trancas y Barrancas.

Antonio Banderas desvela en El Hormiguero el aperitivo con el que sorprendió a Obama

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Antonio Banderas regresó a El Hormiguero y repasó su trayectoria mientras compartía anécdotas personales en un ambiente distendido. Durante la entrevista, también participó en una sección especial con Trancas y Barrancas.

En ese “podcast” improvisado, el actor confesó cuál es su aperitivo estrella cuando recibe visitas importantes: el jamón pata negra. Incluso reveló que fue lo que ofreció a Barack Obama cuando estuvo en su casa.

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