Antonio Banderas desvela en El Hormiguero el aperitivo con el que sorprendió a Obama

Antonio Banderas regresó a El Hormiguero y repasó su trayectoria mientras compartía anécdotas personales en un ambiente distendido. Durante la entrevista, también participó en una sección especial con Trancas y Barrancas.

En ese “podcast” improvisado, el actor confesó cuál es su aperitivo estrella cuando recibe visitas importantes: el jamón pata negra. Incluso reveló que fue lo que ofreció a Barack Obama cuando estuvo en su casa.