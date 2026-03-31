Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios"

Antonio Banderas visitó El Hormiguero y protagonizó una entrevista marcada por la reflexión y la sinceridad. El actor compartió su visión sobre el mundo actual, mostrando preocupación por el clima de violencia y el rumbo de la sociedad.

Durante la charla, aseguró que no se siente representado por ningún líder político y lanzó una crítica directa al panorama actual. También reflexionó sobre los cambios en la política y defendió que hay una diferencia entre evolucionar y perder los principios.