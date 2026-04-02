Javier arrasa en El Rosco: se queda a dos del bote y obliga a Neli a una remontada imposible

Tras el último empate, Javier y Neli se volvían a ver las caras en El Rosco con una cantidad de tiempo similar y 334.000 euros en juego en lo iba a ser el séptimo enfrentamiento en la prueba estrella de Pasapalabra.

Ella ha comenzado tomando la delantera con una gran racha. Sin embargo, él, con el ánimo de no perderle la cara al enfrentamiento, le seguía de cerca hasta que, en su quinto turno, ha hecho un espectacular sprint de… ¡12 aciertos!

Tras esto, y una letra más pintada de color verde, Javier ha decidido plantarse con 23, obligando a Neli a una remontada prácticamente imposible. La concursante debía acertar 12 preguntas si quería evitar la Silla Azul.

Finalmente, pese a que parecía estar dispuesta a asumir el reto, la jugadora ha cometido un fallo que ha tirado por tierra todas sus esperanzas de remontar. ¡Así ha sido este momento!