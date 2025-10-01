Antena 3 LogoAntena3
Vicente Vallés da su opinión sobre Feijóo: "Estar en la oposición es muy complicado"

El periodista ha dado su opinión sobre el líder del Partido Poplar al frente de la oposición.

Vicente Vallés ha visitado El Hormiguero para hablar de periodismo, actualidad y del complejo momento político que atraviesa nuestro país, siempre con su estilo claro y directo.

En esta ocasión, después de haber repasado la gestión de Pedro Sánchez y comentar cómo ve al presidente, Pablo Motos ha querido saber la opinión del invitado sobre Alberto Núñez Feijóo y su papel en la oposición.

Vicente ha querido romper una lanza a favor del líder del Partido Popular asegurando que el papel que toma un político al otro lado del Gobierno no es nada sencillo: "Estar en la oposición es estar en un lugar en el que hace mucho frío, es muy difícil acertar con la estrategia a seguir", ha dicho. ¡No te lo pierdas!

