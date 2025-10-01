Vicente Vallés da su opinión sobre Feijóo: "Estar en la oposición es muy complicado"

Vicente Vallés ha visitado El Hormiguero para hablar de periodismo, actualidad y del complejo momento político que atraviesa nuestro país, siempre con su estilo claro y directo.

En esta ocasión, después de haber repasado la gestión de Pedro Sánchez y comentar cómo ve al presidente, Pablo Motos ha querido saber la opinión del invitado sobre Alberto Núñez Feijóo y su papel en la oposición.

Vicente ha querido romper una lanza a favor del líder del Partido Popular asegurando que el papel que toma un político al otro lado del Gobierno no es nada sencillo: "Estar en la oposición es estar en un lugar en el que hace mucho frío, es muy difícil acertar con la estrategia a seguir", ha dicho. ¡No te lo pierdas!