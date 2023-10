El Rosco más esperpéntico entre Moisés y Óscar… ¡con un bote de un millón de euros!

A falta de que uno de los concursantes consiga completar El Rosco, el principal titular de Pasapalabra lo ha dejado el propio bote: ¡ha vuelto a llegar al millón de euros! Desde que Rafa se llevó el mayor premio en la historia del programa, de 2.272.000 euros hace ya siete meses, la cantidad no ha parado de crecer y regresa a esa cifra tan simbólica. Moisés ha sido testigo principal y, al comentarlo, se ha acordado de Fer deseando que él pudiera vivirlo.

El concursante riojano y Óscar han vuelto a intentar emular Rafa pero, un duelo más, sin esa suerte. En cambio, han vivido quizá su tarde más esperpéntica por los fallos que han cometido. Cada uno ha sido más surrealista que el anterior, dejando en el camino numerosas bromas. Al final, han optado los dos por tomárselo con humor.

Óscar ha ido siempre ligeramente por delante en el marcador. Su primera vuelta ha sido notable, con 20 aciertos, y parecía lanzado en las preguntas que había dejado pendientes hasta que la M le ha frenado en seco. Ha sido el primer lapsus llamativo, toda una declaración de intenciones de la tarde: el cosmético para regenerar, suavizar y dar brillo al pelo es una “mascarilla” y no una “máscara”, como ha respondido el concursante.

Poco después, Moisés también se ha quedado sin opciones de bote al contestar “hilarada” cuando la risa ruidosa y sostenida es “hilaridad”. El riojano se ponía en el alambre y, con un 21-20 desfavorable para él, no le quedaba otra solución que seguir arriesgando.