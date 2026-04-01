El Rosco | 1 de abril
Desenlace agónico en El Rosco: Javier consigue un empate in extremis ante Neli
El concursante ha apurado hasta los últimos segundos para igualar a su rival.
Publicidad
Javier y Neli volvían a verse las caras en El Rosco después de que él haya tenido que jugarse el puesto en la Silla Azul. En su sexto cara a cara, ambos competían por un bote que ya asciende a los 328.00 euros.
Al principio, los dos aspirantes al premio han tratado de avanzar por su Rosco sin cometer ningún error y sin precipitarse. Sin embargo, Neli rápidamente ha logrado desmarcarse cerrando su primera vuelta con 21 aciertos.
Javier no ha perdido la calma y, tras ver como su rival se plantaba con 22 letras de color verde en su marcador, ha tirado de temple logrando un agónico empate en el último momento. ¡No te lo puedes perder!
Publicidad