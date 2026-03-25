Debut amargo de Neli en El Rosco: un fallo tempranero le sentencia y Javier se lanza a por el bote

Neli ha llegado a Pasapalabra con el ambicioso objetivo de vencer a José, verdugo de Alejandro, en la Silla Azul y así ha sido. La concursante ha conseguido hacerse un hueco en el programa después de eliminar a la persona que derrotó al jugador más veterano después de la ‘era’ de Manu y Rosa.

Sin embargo, la experiencia es un grado y la nueva aspirante al bote ha dejado patente sus nervios fallando en la segunda letra de su Rosco. Pese a conocer la respuesta, Neli se ha precipitado y le ha dejado a Javier el camino completamente allanado.

El veterano solo debía centrarse en no fallar y así ha sido. La veintena de programas a su espalda le han servido a Javier para mantener la calma y no solo eso, sino que se ha atrevido a lanzarse a por el bote. ¡Imperdible!