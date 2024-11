¿Arriesgó en la letra adecuada? Un matiz desnivela El Rosco entre Rosa y Manu

Tan importante es la decisión de arriesgar como el momento y la letra en que se hace. El final de El Rosco podría haber sido distinto si Rosa hubiera elegido responder la E antes que la X, porque habría empatado a 22 con Manu. O quizá nada habría cambiado porque el madrileño se sabía una más y se ha quedado a dos del bote de 898.000 euros. En cualquier caso, es la demostración de lo ajustado y emocionante que ha estado el duelo.

De hecho, Rosa, ha ido por delante en el marcador durante toda la primera vuelta, que ha completado con 20 aciertos. En ese momento, Manu aún tenía 9 y medio Rosco por delante. De forma inevitable, se ha ido acercando a su rival. Además, siempre se crece a partir de la segunda ronda y ha dado el sorpasso al llegar a las 22 letras en verde.

Rosa, con un acierto menos, tenía que lanzarse. Lo ha hecho con la X y ha fallado… por un matiz al responder “execuátor” en vez de “execuátur”. Este error ha lastrado definitivamente a la coruñesa mientras que Manu, sabiéndose ya ganador, incluso a podido comprobar sus opciones de completar El Rosco. ¡Revive este trepidante duelo en el vídeo!

Los dos concursantes han contado con nuevos refuerzos en este programa. Txabi Franquesa, Lorena Gómez, Irene Villa y Edu Aguirre han llegado para ayudarles en las pruebas. Uno de los que mejor ha comenzado es Txabi porque ha acertado a la primera su canción en La Pista.

“Sería feo que, con la camisa que llevo, no me supiera ésta”, ha asegurado el comediante, porque se trataba de ‘Sweet home Alabama’. El invitado, además de llevar el look perfecto, también ha puesto mucho flow al cantar este temazo country.