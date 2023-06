El zasca de Cristina Alvis a Fernando por desafiar uno de los mayores gafes de la televisión

Fernando vuelve a pasar por la ‘Silla Azul’. Sus 22 aciertos en ‘El Rosco’ del pasado programa fueron un buen listón pero Moisés le superó con una letra más, ganando un duelo con mucho suspense hasta el final.

De esta manera, el concursante gallego tiene que ganarse jugar su programa número 10. Supone un nuevo encuentro con Cristina Alvis, después de que los dos hicieran las paces en el programa anterior.

Superada esa anécdota, el propio concursante se ha adelantado al comentar algo que no podía pasar desapercibido: su jersey: “A ver si el amarillo da suerte”. Además, con su irónico optimismo, ha añadido: “Si no, pues escribiré el capítulo 4 de mi tesis, que tampoco me viene mal”.

En ese momento, Cristina no ha podido evitar un pequeño y divertido zasca al concursante para recordarle que el amarillo es un color considerado gafe en la televisión. De momento, Fernando ha conseguido superar la ‘Silla Azul’ ante Encarni, la nueva aspirante. ¿Llegará a dar la campanada ganando el bote en ‘El Rosco’ con ese jersey? ¡Revive en el vídeo el divertido momento entre Fernando y Cristina!