Víctor Elías ‘estalla’ ante el dominio de Orestes: “Me siento un juguete roto”

Los invitados de ‘Pasapalabra’ llegan no sólo con ganas de disfrutar, sino con el compromiso de ayudar a los concursantes. Sin embargo, hay tardes en las que apenas pueden hacerlo… ¡porque no les dejan! A menudo, Orestes y Rafa son tan buenos que no les dejan intervenir.

Víctor Elías ha terminado ‘estallando’ ante el dominio del burgalés, que ha completado a la primera su panel del ‘¿Dónde Están?’, por lo que el actor no ha tenido que intervenir. “Me siento como un juguetito de compañía, un juguete roto totalmente”, ha bromeado.

Sin embargo, el mérito del concursante lo es de todo el equipo y Víctor ha asumido su papel estando “sentado y sin molestar”. “Harto ayuda el que no estorba”, ha afirmado recurriendo al refranero. ¡Dale al play!