El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

Un nuevo cuarteto de invitados ha legado pisando fuerte a Pasapalabra. Algunos han tardado en regresar, como Ana Álvarez e Iván Massagué, y otro bastante menos, como Juanra Bonet. Quizá por eso, el presentador ha tirado de galones en La Pista para acertar a la primera y, además, bromeando con una canción de Héroes del silencio… ¡e imitando a Enrique Bunbury!

En cambio, se trata de la primera vez de Lucía Guerrero en el concurso. La actriz ha ido debutando en cada prueba y, sin embargo, en ningún momento se le ha notado que era novata. De hecho, en La Pista, ha emulado en pleno de Juanra. Entre los dos, han conseguido diez segundos para Rosa.

Iván Massagué, más rápido con el pulsador, podría haber ganado el duelo pero estaba muy perdido con la canción. De hecho, decía que le sonaba a Disney, despertando algunas risas en el plató porque se trataba de ‘Fly on the wings of love’. El turno le ha llegado a Lucía… y lo ha bordado. “Primera vez con nosotros, no solamente clava el título, sino que encima la canta”, ha destacado Roberto Leal. ¡Revívelo en el vídeo!