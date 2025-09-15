Antena 3 LogoAntena3
15 de septiembre

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

A Rosa le ha pesado demasiado el fallo cometido en la primera vuelta: al ver que su rival no daba tregua, ha tenido que asumir riesgos en su desesperado intento de remontada.

Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

Alberto Mendo
Publicado:

Tras el espectacular empate a 23 aciertos que protagonizaron en el programa anterior, Manu y Rosa han luchado por mantener ese gran nivel y ganar el bote de 2.122.000 euros en juego. La concursante ha empezado la prueba porque ha llegado con más segundos, gracias en parte a los plenos que Juanra Bonet y Lucía Guerrero han firmado en el pleno. En el caso de la actriz, ha tenido el mérito especial de ser su debut en Pasapalabra.

El sobresaliente debut de Lucía Guerrero en Pasapalabra: ¡se estrena con pleno en La Pista!

Los dos concursantes han mantenido un pulso muy interesante durante sus primeros turnos. De hecho, Manu ha tenido un gran arranque de nueve respuestas consecutivas. Sin embargo, ha llegado un punto de inflexión cuando Rosa ha fallado en la P, sobre todo por las consecuencias que iba a tener en el desenlace.

Manu, manteniendo su buena racha, ha evitado los errores y ha ido ganando terreno hasta llegar a los 22 aciertos. Rosa, con 21, ha visto cómo era improbable que se produjera el empate, por lo que ha intentado la remontada a la desesperada y sin premio.

En cambio, Manu, ya sabiéndose ganador, ha tentado a la suerte con el bote. ¡Revive este Rosco en el vídeo!

