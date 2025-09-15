Manu prolonga su espectacular idilio con El Rosco: ¡y va a por el bote de 2.122.000 euros!

Tras el espectacular empate a 23 aciertos que protagonizaron en el programa anterior, Manu y Rosa han luchado por mantener ese gran nivel y ganar el bote de 2.122.000 euros en juego. La concursante ha empezado la prueba porque ha llegado con más segundos, gracias en parte a los plenos que Juanra Bonet y Lucía Guerrero han firmado en el pleno. En el caso de la actriz, ha tenido el mérito especial de ser su debut en Pasapalabra.

Los dos concursantes han mantenido un pulso muy interesante durante sus primeros turnos. De hecho, Manu ha tenido un gran arranque de nueve respuestas consecutivas. Sin embargo, ha llegado un punto de inflexión cuando Rosa ha fallado en la P, sobre todo por las consecuencias que iba a tener en el desenlace.

Manu, manteniendo su buena racha, ha evitado los errores y ha ido ganando terreno hasta llegar a los 22 aciertos. Rosa, con 21, ha visto cómo era improbable que se produjera el empate, por lo que ha intentado la remontada a la desesperada y sin premio.

En cambio, Manu, ya sabiéndose ganador, ha tentado a la suerte con el bote. ¡Revive este Rosco en el vídeo!