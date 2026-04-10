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Mejores momentos | 10 de abril

Roberto Leal agradece los 1.500 programas de Pasapalabra: “Estamos enamorados de este formato”

El concurso alcanza un hito histórico en su etapa en Antena 3 y lo celebra agradeciendo el cariño del público dentro y fuera de España.

1. 1500 programas

Roberto Leal agradece los 1.500 programas de Pasapalabra

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¡Pasapalabra está de celebración! El concurso cumple1.500 programas en emisión en Antena 3, consolidándose como uno de los formatos más queridos de la televisión.

Para conmemorar esta cifra tan especial, Roberto Leal ha mandado un mensaje antes de comenzar el programa: “El mayor regalo es sentirnos queridos, ir por la calle y que nos pregunten por los concursantes, por el programa…”

El presentador también ha querido destacar la implicación del equipo y el alcance internacional del programa: “Los compañeros estamos enamorados de este formato, y muchas gracias a toda la gente que nos ve desde Latinoamérica”.

Con ilusión, Roberto Leal ha hecho una petición que seguro que se cumple: “Esperemos que nos queden 1.500 programas más como mínimo”.

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