La reacción de Karina que sorprende a Roberto Leal: “Seguridad, por favor”

Karina es tan espontanea que puede ocurrir cualquier cosa en sus visitas a Pasapalabra. La cantante siempre ha demostrado que no pone filtros a sus comentarios, y así es como ha revelado la irónica felicitación que le han dado sus nietos por cómo está jugando en el concurso.

Eso ha ocurrido al comienzo del programa. Después, en La Pista, también ha demostrado que es imposible frenarla. Tras escuchar el primer fragmento, a pesar de no tener el turno, ha cantado La quiero morir. Ha seguido la broma al hilo del lapsus que Silvia Marty y Felisuco han tenido en su duelo con un tema de Alejandro Sanz.

Después, lo que ha intentado es boicotear a Óscar Higares. De forma inesperada, se ha levantado de su asiento para acercarse a su rival y picarle: “Te digo que no es”. Al estar saltándose las normas, Roberto Leal ha tratado de frenarla bromeando con llamar a seguridad. Sin embargo, lo que ha hecho la cantante es ponerse a bailar con Óscar.

Lo que realmente le ha costado a Karina es, después, volver a subirse a su silla. “No me la sé y por eso he bailado”, le ha explicado a Roberto. ¡Dale al play y no te lo pierdas!