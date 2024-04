Raquel Sánchez Silva, del miedo a cantar en público a Tu cara me suena 11: “No me he atrevido a ir a un karaoke nunca”

Pasapalabra ha recibe durante estos programas a Miguel Lago, Supremme de Luxe, Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva, concursantes de Tu cara me suena 11. Todos se han mostrado emocionados tras el estreno del programa el pasado viernes y han querido avanzar detalles de lo que veremos en el resto de galas.

“Me va a tocar hacer muchas cosas que habitualmente no hago”, ha asegurado Supremme de Luxe, que ha comprobado lo caprichoso que es el pulsador. A pesar de los grandes retos que les pone el programa, los invitados han destacado lo mucho que disfrutan preparando las actuaciones. ¡Raquel incluso se ha enganchado a la adrenalina de los talent shows tras El Desafío!

Cada gala les transforma en un personaje y se hacen expertos en un estilo musical, pero Juanra Bonet y Miguel Lago tienen claro qué genero les queda mejor… ¡el de “cantar quieto”! Ambos han admitido que el baile no es su fuerte, al contrario que Raquel, que todavía siente pudor cantando en público. “Yo no he cantado nunca”, le ha confesado la presentadora a Roberto Leal. ¡Quién lo diría! Échale un vistazo al video para ver todo lo que han contado sobre la nueva edición.