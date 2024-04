La pulla de Roberto Leal al atrevido look de Raúl Gómez: “¿Todo esto es para que no hablemos de tu chaleco?”

Empezamos la semana en Pasapalabra con nuevos invitados. En el equipo naranja, Marta Belmonte y Raúl Gómez han ayudado a Moisés y, en el azul, Nancho Novo y Desire Cordero jugaban con Óscar.

Durante los últimos programas, Roberto Leal ha presumido de nuevo look, con ropa más ancha y sumándose a la moda del oversize. Aunque el presentador no se encuentra del todo cómodo en su renovado estilo, no deja de fijarse en la ropa de los invitados que vienen a Pasapalabra. ¡Incluso charló con Juanra Bonet sobre el estilista que comparten!

Ahora que está al tanto de las últimas modas, Roberto no ha podido evitar hacer un comentario sobre el look de Raúl Gómez. Aunque el presentador ha mostrado su admiración al programa nada más entrar, Roberto no le ha quitado ojo a su atrevido outfit. “¿Todo esto es para que no hablemos de tu chaleco?”, le ha preguntado al invitado, entre risas. ¡No te pierdas la divertida reacción de Raúl!