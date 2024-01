El piropo definitivo de Manuel Díaz a Virginia Troconis: “Tú siempre me ganarás”

Qué tendrá el plató de Pasapalabra para que se respire últimamente tanto romanticismo, y eso que el programa está convirtiendo a parejas en rivales. En noviembre vimos cómo Ana Guerra se saltaba las normas para acercarse a Víctor Elías y cantarle al oído uno de los temas más dulces de Juan Luis Guerra. Y en diciembre Patricia Montero y Álex Adróver se dieron un beso de película en uno de los momentos más bonitos vividos en La Pista.

En enero, el amor lleva los nombres de Manuel Díaz y Virginia Troconis. Lo demostraron ya en su primer duelo musical, cuando el extorero quiso dedicarle la canción Quisiera ser, del Dúo Dinámico, a su mujer.

En el segundo, saltaron más chispas con el triunfo de Virginia. Sin embargo, El Cordobés ha sabido aprovechar la circunstancia para hacer una declaración de amor definitiva al comienzo del tercer programa: “El día que tú a mí no me ganes es cuando me preocupo de verdad, tú siempre me ganarás”. Con su mujer rendida ante ese piropo y todo el público aplaudiendo, Roberto Leal ha comentado: “Ya te ganó hace 20 años”. ¡Revíve este momentazo en el vídeo!