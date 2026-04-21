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Las dudas de Simone Biles sobre su presencia en los Juegos de Los Ángeles 2028: "Estaré en el suelo o animando"

La gimnasta ha charlado con Pablo Motos sobre su trayectoria, los retos que ha superado a lo largo de los años y cómo ha logrado mantenerse en la élite del deporte mundial.

Simone Biles mantiene el suspense sobre si competirá en Los Ángeles 2028: "Estaré en el suelo o en la grada"

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Alberto Mendo
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El Hormiguero ha desplegado la alfombra roja para recibir a una de las deportistas más laureadas. Simone Biles, considerada una de las mejores gimnastas de la historia, ha hablado de su carrera, de su experiencia en la élite, de su visión sobre la presión en el deporte de alto nivel y de su papel como referente para nuevas generaciones, en una charla llena de inspiración y emoción.

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Durante la entrevista, Pablo Motos ha hecho una de las preguntas que genera más curiosidad: su futuro deportivo. Biles ha dejado entrever que su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sigue en el aire. "A todo el mundo le encanta hacerme esta pregunta", ha reconocido sobre la expectación que genera su participación.

"No estoy segura de qué haré, si estaré en el suelo o estaré ahí animando al equipo", ha afirmado. Además, ha puesto el broche a la entrevista dando un consejo a las niñas que tienen el sueño de triunfar en la gimnasia. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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