¡Superpuño! SImone Biles alucina con el invento más bestial jamás visto en El Hormiguero

Simone Biles ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su cercanía y su fortaleza. Entre confidencias y momentos emotivos, ha ofrecido una charla inspiradora para el público.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron ha invitado al plató a Tomás Castellanos, "el Tony Stark español". Esta vez, el desarrollador de tecnología ha traído un invento bestial con el que ha dejado boquiabierta a la gimnasta.

Con su "superpuño" hidráulico, el diseñador de productos ha reventado todo tipo de objetos sin hacer ningún esfuerzo. ¡No te lo puedes perder!