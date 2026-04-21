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¡Superpuño! SImone Biles alucina con el invento más bestial jamás visto en El Hormiguero

Marron ha traído al plató a un inventor al que han bautizado como "el Tony Stark español".

¡Superpuño! SImone Biles alucina con el invento más bestial jamás visto en El Hormiguero

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Simone Biles ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su cercanía y su fortaleza. Entre confidencias y momentos emotivos, ha ofrecido una charla inspiradora para el público.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron ha invitado al plató a Tomás Castellanos, "el Tony Stark español". Esta vez, el desarrollador de tecnología ha traído un invento bestial con el que ha dejado boquiabierta a la gimnasta.

Con su "superpuño" hidráulico, el diseñador de productos ha reventado todo tipo de objetos sin hacer ningún esfuerzo. ¡No te lo puedes perder!

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