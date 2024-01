El mensaje de Óscar a Luis de Lama y a Fer al superarles en Pasapalabra

Óscar difícilmente va a olvidar su programa 85 en Pasapalabra por varios motivos. El primero es que se lo ha ganado con mucho mérito y tras una durísima Silla Azul en la que ha estado a punto de quedar eliminado. La aspirante, Pilar, ha demostrado su gran preparación llevándole al límite. Once preguntas ha resistido hasta sucumbir.

“Once respuestas, no sé si once años menos de vida”, ha bromeado Óscar por la tensión que ha vivido. Además, ha revelado que perfectamente podría haber quedado eliminado porque, antes del error que ha cometido, ha habido una pregunta “que no era tan difícil” que ha estado a punto de no responder. “Luego me ha hecho falta ese acierto”, ha explicado, porque sin ese golpe de inspiración se habría quedado fuera de Pasapalabra.

Sin embargo, el motivo principal que hace inolvidable esta Silla Azul es que era la puerta a su programa número 85, esa cifra a la que no llegaron Luis de Lama ni Fer. Por eso, ha querido mandarles “un abrazo fuerte”: ha podido superar la maldición en la que ellos cayeron.

Óscar ha recordado una conversación que tuvo con Luis cuando se encontraron “hace tiempo por trabajo”. Hablaron de esa marca de 84 programas. El madrileño ha llegado y sigue sumando. ¡No te pierdas en el vídeo su mensaje a ambas leyendas de Pasapalabra!