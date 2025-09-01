Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante... ¡y con un final inesperado!

Dos años, cinco meses y quince días ha durado el récord que Rafa Castaño y Orestes Barbero establecieron juntos en Pasapalabra. Dejaron su marca de duelos en 197 programas aquel 16 de marzo de 2023 en el que el sevillano se llevó el bote más alto en la historia del concurso. Ahora, Manuel Pascual y Rosa Rodríguez han pulverizado esa cifra y han cogido su relevo como pareja más longeva en la historia del concurso.

Por eso, El Rosco que han disputado en este programa no ha sido uno más. Ha sido el 198, lo nunca visto en los 25 años de Pasapalabra, y los dos concursantes han estado a la altura de la cita con un duelo apasionante, igualado y trepidante hasta el final. De hecho, ambos han comenzado con la misma cantidad de segundos y el desarrollo ha estado marcado por ligeras ventajas en uno y otro atril a lo largo de la prueba.

Una jugada de Rosa parecía convertirse en el punto de inflexión: un fallo ya en la segunda vuelta que amenazaba con convertirse en lastre. Sin embargo, la reacción ha sido magistral al llegar hasta los 22 aciertos. Manu, con dos menos en ese momento en el que se ha quedado a solas con Roberto Leal, tenía cinco letras con las que lograr la remontada. ¡Descubre en el vídeo el final inesperado de este Rosco histórico!