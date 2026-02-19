Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de febrero

"Me está dando donde más me duele": Arturo Valls 'roba' el lado flamenco de Ingrid en La Pista

Los invitados han parecido cambiarse los papeles en su cara a cara durante la prueba musical.

2-Flamenco

Arturo Valls acierta la canción flamenca en La Pista

Publicidad

Ingrid García y Arturo Valls han sido los encargados de inaugurar La Pista en este programa. La sevillana y el valenciano se enfrentaban a una canción de 1987 y él ha demostrado ser más rápido con el pulsador.

Sin embargo, lo más llamativo ha sido que han parecido cambiarse las tornas porque ha sido Arturo el que ha sacado su lado más flamenco acertando el tema de Cantores de Hispalís sumando así cinco segundos para su equipo.

"Me está dando donde más me duele", ha dicho Ingrid tras descubrir que su rival le ha arrebatado el acierto gracias a la música de su tierra. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2-Flamenco

"Me está dando donde más me duele": Arturo Valls 'roba' el lado flamenco de Ingrid en La Pista

1-SillaAzul

¡Cambio en Pasapalabra! Antonio elimina a Adri en una Silla Azul de infarto

Tamara Gorro

Tamara Gorro desvela qué le conquistó de Cayetano Rivera: "No le conocéis, es un tío maravilloso"

Tamara Gorro
En plató

Tamara Gorro aclara qué relación tiene con Cayetano Rivera: "Creo que una imagen vale más que mil palabras"

Manuel Jiménez
Nos lo cuenta

Manuel Jiménez, el tiktoker de las 3.000 Viviendas: "Mi padre veía peor que fuera homosexual a una enfermedad"

Coma
Hablamos con él

Alberto lucha por traer de vuelta a España a su hijo tras caer en coma en Tailandia: "En el hospital cobran por todo, es una ruina"

Tras sufrir un accidente en moto durante su viaje a Tailandia, Adrián se encuentra entre la vida y la muerte. Desde España, sus padres no solo lidian con el dolor de la situación, sino también con los inasumibles gastos médicos y de repatriación.

Airam
Desaparición

Tío de Airam, el joven autista que desapareció en La Palma: "Al subirse al autobús pudo sufrir un colapso"

Airam fue visto por última vez el lunes 16 de febrero durante los carnavales de Santa Cruz de La Palma. Su familia cree que la aglomeración pudo hacerle colapsar y, desde entonces, no hay rastro del joven.

Jorge Piedrafita

Abogado de la denunciante del exjefe de la Policía Nacional: "Me hubiera gustado que el señor Marlaska me hubiera contactado"

Príncipe Andrés

Sarah Ferguson, ¿implicada en el escándalo del príncipe Andrés?: "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en cuanto a Epstein"

Detenido el príncipe Andrés.

El corresponsal de 'The Times', tras la detención del ex príncipe Andres: "Sus hijas están asqueadas"

Publicidad