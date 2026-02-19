"Me está dando donde más me duele": Arturo Valls 'roba' el lado flamenco de Ingrid en La Pista

Ingrid García y Arturo Valls han sido los encargados de inaugurar La Pista en este programa. La sevillana y el valenciano se enfrentaban a una canción de 1987 y él ha demostrado ser más rápido con el pulsador.

Sin embargo, lo más llamativo ha sido que han parecido cambiarse las tornas porque ha sido Arturo el que ha sacado su lado más flamenco acertando el tema de Cantores de Hispalís sumando así cinco segundos para su equipo.

"Me está dando donde más me duele", ha dicho Ingrid tras descubrir que su rival le ha arrebatado el acierto gracias a la música de su tierra. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!