José Corbacho carga contra los amantes del CrossFit: “Que me perdonen”

Joana Pastrana, la tres veces Campeona de Europa de boxeo, llega a Pasapalabra con ganas de darlo todo. En su anterior visita, la invitada dejó a todos boquiabiertos, pese a ser su primera vez en el programa.

Hoy la boxeadora ha reivindicado el papel del deporte en la vida de cualquier persona y José Corbacho no ha podido evitar dar su opinión. “Siempre me ha llamado mucho la atención lo del CrossFit”, ha dicho, confesando que no le ve mucho sentido a levantar una rueda, cuando puedes llevarla rodando.

“Todos los CrossFiteros de España te van a coger ‘overhead’”, ha advertido Roberto Leal, que es gran amante de este deporte. El humorista se ha visto obligado a pedir disculpas ante la reacción de Joana y Roberto: “Que me perdonen”. ¡Dale al play para ver lo que le han contestado!