¡Inaudito! José Corbacho presta su sombrero a Óscar: “Tiene la cabeza muy grande”

José Corbacho y Soraya Arnelas han cambiado de bando en la mesa tras la derrota de Óscar en El Rosco del pasado programa. No ha habido drama porque el concursante ha conseguido superar sin apuros la Silla Azul. Obviamente, Moisés luce el naranja de campeón y con la casualidad de que viste un polo de ese mismo color.

Corbacho ha comentado que, para corresponder, Óscar tenía que ir que azul. Es más, para completar el look del concursante, ha hecho algo sorprendente: se ha quitado su sombrero para ponérselo a él. “Lo que pasa es que… ¡tiene la cabeza muy grande!”, ha bromeado. Por eso, ha expresado un miedo: “Que me lo dé de sí y luego me quede a mí en plan mejicano”.

Afortunadamente, parece que el humorista tiene una talla parecida. De hecho, se ha sorprendido con lo bien que el complemento le queda a Óscar. ¡No te pierdas en el vídeo este momento!