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Mejores momentos | 9 de abril

¡Espectacular! David DeMaría saca su lado más flamenco para despedirse de Pasapalabra

El artista ha regalado una actuación inolvidable para decir adiós a su paso por el programa como invitado.

¡Espectacular! David DeMaría saca su lado más flamenco para despedirse de Pasapalabra

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Javier ha tenido el placer de compartir tres programas inolvidables junto a Silvia Marty y David DeMaría y, como no podía ser de otra manera, Roberto Leal le ha pedido al artista que se despidiese por todo lo alto con un cacho de una canción de su último álbum.

El artista ha dicho que, de haberlo sabido, se habría traído la guitarra. Sin embargo, con su increíble talento vocal no ha tenido problema en lanzarse a cantar su primera bachata con el único acompañamiento de sus palmas.

“¡Qué garganta!”, ha exclamado Roberto, asombrado ante el increíble poderío vocal del invitado, que ha dado paso a El Rosco de la mejor manera posible. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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