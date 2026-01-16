La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

La espontaneidad y la expresividad de Nerea Barros en Pasapalabra siempre dejan divertidos momentos en cada una de sus visitas. La actriz ha dejado una de estas anécdotas en la prueba Una de Cuatro con un fallo al que ha reaccionado con mucho humor. “Se nota que me gusta el fútbol”, ha ironizado.

Nerea se ha concentrado cuando Roberto Leal le ha dado las opciones Donatella Versace, Alexia Putellas, Chuck Berry y Al Bano. Tras un primer acierto, ha cometido un divertido tropiezo con el cantante italiano. Con cara de nulo convencimiento por el tema e intuyendo su error, le ha convertido en futbolista. Es más, le ha cambiado la nacionalidad para darle historial en la selección española.

En cuanto Nerea ha fallado, se ha escuchado por detrás la risa de Canco Rodríguez, que a su vez ha estado a punto de hacer reír a Roberto. En cualquier caso, el equipo naranja liderado por Rosa ha sumado 26 segundos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!