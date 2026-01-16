Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de enero

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

La actriz no sólo ha convertido a Al Bano en futbolista, también le ha cambiado su nacionalidad para que juegue con la selección española.

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

La espontaneidad y la expresividad de Nerea Barros en Pasapalabra siempre dejan divertidos momentos en cada una de sus visitas. La actriz ha dejado una de estas anécdotas en la prueba Una de Cuatro con un fallo al que ha reaccionado con mucho humor. “Se nota que me gusta el fútbol”, ha ironizado.

Nerea se ha concentrado cuando Roberto Leal le ha dado las opciones Donatella Versace, Alexia Putellas, Chuck Berry y Al Bano. Tras un primer acierto, ha cometido un divertido tropiezo con el cantante italiano. Con cara de nulo convencimiento por el tema e intuyendo su error, le ha convertido en futbolista. Es más, le ha cambiado la nacionalidad para darle historial en la selección española.

En cuanto Nerea ha fallado, se ha escuchado por detrás la risa de Canco Rodríguez, que a su vez ha estado a punto de hacer reír a Roberto. En cualquier caso, el equipo naranja liderado por Rosa ha sumado 26 segundos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

La divertida reacción de Nerea Barros tras fallar en el Una de Cuatro: “Se nota que me gusta el fútbol”

defensa Julio Iglesias

El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

Periodista y Julio Iglesias

El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Exnovia Julio Iglesias
Exclusiva

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Chef Julio Iglesias
Última hora

La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

Paloma García-Pelayo
Última hora

Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

El artista ha lanzado un comunicado en sus redes a raíz de las acusaciones de agresión sexual que le señalan. Hoy, conocemos por qué su mujer Miranda no ha ido a Punta Cana con él en estos duros momentos.

Ana Requena
Polémico

Ana Requena, coautora de la investigación del caso Julio Iglesias: "Estaría bien saber por qué ha tardado tanto en pronunciarse"

El cantante rompe su silencio, negando las acusaciones de agresión sexual por las que se ha visto salpicado. Han sido dos de sus antiguas trabajadoras las que han dado los testimonios que han hecho saltar las alarmas.

Félix Revuelta

El presidente de Naturhouse alerta del impacto de la subida del SMI en las pymes: "A los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos"

José Yélamo

José Yélamo se "vacía" en El Desafío, por dentro y por fuera: "He llorado mucho en el programa"

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

Publicidad