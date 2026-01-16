Manu, brillante en su primer triunfo del año en El Rosco... ¡pero por la mínima!

A Manu se le ha resistido la victoria en El Rosco en 2026 pero ha llegado en este duelo y de forma pletórica y muy emocionante, porque Rosa sólo ha cedido la corona por la mínima y por lo que en tenis se llama un error no forzado. Hasta ahora, la coruñesa estaba imbatible, incluso firmando una buena racha en La Pista porque ha estado a punto de enlazar en este programa su tercer pleno.

El arranque de Rosa en El Rosco parecía presagiar el cambio de tercio. Ha fallado en la B por un lapsus estrepitoso, al hablar de “brazas”, en plural, sobre el estilo de natación. En cambio, Manu ha comenzado de forma brillante con diez aciertos. Dos turnos más tarde, el madrileño ya tenía el doble. Instantes después, completaba la primera vuelta con 21 letras en verde.

Era inevitable que Rosa fuera acercándose en el marcador, poco a poco. De hecho, el desenlace ha sido frenético. Manu se ha plantado con 22 aciertos… ¡y la coruñesa ha logrado empatar! Sin embargo, por ese fallo inicial, ha tenido que arriesgar y no ha terminado completando la remontada. Es tan alto el nivel que, de no haber sido por ese lapsus, podría haber ganado con 23 letras. Sin embargo, por primera vez este año, cede el color naranja a Manu, que pone fin a su mala racha de forma sublime. ¡Descubre este Rosco tan apasionante en el vídeo!