Cristina Rodríguez ‘amenaza’ a Torito tras montar un escándalo con Thriller: “¡Te la corto!”

El escándalo que Torito ha montado en La Pista… ¡ha sido de miedo! Nadie mejor que él y, además, transformado en Eduardo Manostijeras para que el especial de Halloween de Pasapalabra se convierta en todo un espectáculo. Por si fuera poco, su duelo frente a Cristina Rodríguez ha tenido hasta polémica porque ha sido ella quien ha terminado llevándose la victoria.

La canción les ha trasladado hasta 1982, un dato que ya ha dejado la primera anécdota. “Yo me desvirgué en ese año”, ha comentado Torito para sorpresa de todos, aclarando después que había entendido 1988. Sin embargo, la auténtica revolución ha llegado cuando ha escuchado el primer fragmento. Ha entrado en un entusiasmo casi orgásmico al reconocer Thriller y ha saltado de la silla: “¡Ay! Bailamos todos allí, ¡esto es Michael Jackson!”.

Empezando a tararear y a bailar, el reportero se ha acercado a Roberto Leal ya dando por hecho su triunfo. Sin embargo, ha empezado a ponerse nervioso cuando el presentador le ha pedido cantar para comprobar si se sabía algo de la letra y Cristina ha comenzado a presionar. “¡Hay rebote!”, le ha repetido varias veces. Como Reina de Corazones, incluso ha ido más allá en su amenaza: “Que te corto la cabeza, te la corto, eh”.

Torito ha tenido que volver a su sitio mientras se lamentaba por no poder recordar el título: “No me sale”. ¡A punto ha estado de decirlo en una última oportunidad! Sin embargo, se ha dado por vencido, al tiempo que revelaba: “Se me ha roto el pantalón”. Con tantas tijeras en sus manos y tanta intensidad, parecía inevitable. Finalmente, el turno ha pasado a Cristina, que ha disfrutado de su victoria al responder “Thriller”.

El escándalo no ha terminado ahí, porque la Reina de Corazones se ha puesto a bailar, pero Eduardo Manostijeras no ha dudado en apartarla para reclamar el protagonismo del baile al estilo Michael Jackson. Por si fuera poco, ha acabado por los suelos al intentar hacer un split abriéndose de piernas. ¡Revive este duelo terroríficamente divertido en el vídeo!