Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 de marzo

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Isa, procedente de Burgos, ha demostrado que inventar chistes es una de sus pasiones y se ha atrevido a contar uno antes de jugar contra Alejandro.

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Hay que tener sangre fría para, antes de jugar la Silla Azul, protagonizar un momento distendido contando un chiste. Sangre fría o muy buen sentido del humor, que es lo que ha demostrado la aspirante, Isa, antes de enfrentarse a Alejandro. El madrileño ha pasado por el examen tras su derrota ante un Javier pletórico en el pasado Rosco.

Alejandro flaquea en El Rosco: Javier le noquea con 23 aciertos imposibles de igualar

Isa, procedente de Burgos, ha revelado en su presentación que una de sus grandes pasiones, además de pasear con sus perros, es inventar chistes. “¿Queréis que os cuente uno?”, se ha lanzado. Roberto Leal, antes de que lo hiciera, ha destacado su “valentía” y ha señalado que iba a hacerlo delante de J.J Vaquero, que justo es “especialista en chistes cortos y rápidos”.

La aspirante ha contado el chiste, de los de “se abre el telón”, y ha conquistado a todo el plató, especialmente al presentador. Primero, porque Isa ha querido explicarlo para que el público cogiera la intención graciosa. Y Roberto ha aplaudido otro detalle: “Cómo has jugado con la pausa y con el silencio como una auténtica profesional”. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Sedentarismo
SALUD

El sedentarismo nos 'roba' salud cerebral: descubre el pequeño gesto que añadir a tu rutina que puede darte años de vida

El poema con el que Alberto ha sorprendido a Laura Moure, Jorge Fernández y a todo el público de La ruleta de la suerte
Lo cuenta en redes

Laura Moure anuncia que está embarazada de su primera hija: se llama Zoe y comparte este rasgo con ella

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón
A las 22.00 horas

Trabajo en equipo y respuestas bajo presión: dos hermanas y un matrimonio, esta noche en Atrapa un millón

Dos nuevas parejas de concursantes intentarán lograr el millón de euros: ocho preguntas les separan del botín de Atrapa un millón, esta noche en Antena 3.

Estos son los socios de los finalistas de cara a la gran final de El Desafío: “Aquí se han hecho lazos muy importantes”
Mejores momentos | Segunda semifinal

Estos son los socios de los finalistas de cara a la gran final de El Desafío: “Aquí se han hecho lazos muy importantes”

Uno de los grandes momentos del programa ha sido la elección de los concursantes que acompañarán a los finalistas de El Desafío.

El Desafío

Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, finalistas de la sexta temporada de El Desafío

La lesión de Eva Soriano y los numerazos de Patricia Conde y Jessica Goicoechea en la segunda semifinal de El Desafío

La lesión de Eva Soriano y los numerazos de Patricia Conde y Jessica Goicoechea en la segunda semifinal de El Desafío

Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano

Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano: “Estoy muy emocionada”

Publicidad