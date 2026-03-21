El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Hay que tener sangre fría para, antes de jugar la Silla Azul, protagonizar un momento distendido contando un chiste. Sangre fría o muy buen sentido del humor, que es lo que ha demostrado la aspirante, Isa, antes de enfrentarse a Alejandro. El madrileño ha pasado por el examen tras su derrota ante un Javier pletórico en el pasado Rosco.

Isa, procedente de Burgos, ha revelado en su presentación que una de sus grandes pasiones, además de pasear con sus perros, es inventar chistes. “¿Queréis que os cuente uno?”, se ha lanzado. Roberto Leal, antes de que lo hiciera, ha destacado su “valentía” y ha señalado que iba a hacerlo delante de J.J Vaquero, que justo es “especialista en chistes cortos y rápidos”.

La aspirante ha contado el chiste, de los de “se abre el telón”, y ha conquistado a todo el plató, especialmente al presentador. Primero, porque Isa ha querido explicarlo para que el público cogiera la intención graciosa. Y Roberto ha aplaudido otro detalle: “Cómo has jugado con la pausa y con el silencio como una auténtica profesional”. ¡Descúbrelo en el vídeo!