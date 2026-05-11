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Mejores momentos | 11 de mayo

El aspirante de Pasapalabra fascina con su colección de papel higiénico: “A éste no le coge la pandemia otra vez”

Jesús ha sorprendido con sus colecciones “peculiares”, especialmente estos rollos de papel higiénico que, ha aclarado, están “enteros sin usar”. ¡Tiene unos cien!

El aspirante de Pasapalabra fascina con su colección de papel higiénico: “A éste no le coge la pandemia otra vez”

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Alberto Mendo
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Los aspirantes que llegan a la Silla Azul no dejan de sorprender con sus historias personales, sus habilidades o sus aficiones. Hace sólo un par de programas, un candidato zaragozano, Samuel, fascinó con su talento para imitar voces icónicas como la de Mickey Mouse. En esta ocasión es Jesús, funcionario y procedente de Madrid, quien ha dejado a todos alucinados con sus colecciones “peculiares”.

Este nuevo aspirante ha contado que colecciona “cajas de cerillas, coches en miniatura y, lo más raro, son rollos de papel higiénico”. Ante el asombro del público, ha aclarado que están “enteros sin usar”. Eva González, flipando, ha hecho un comentario que ha hecho reír a todo el plató: “A éste no le coge la pandemia otra vez”. Todo ha ocurrido justo antes de una Silla Azul en la que ha recaído Javier tras su derrota en el pasado Rosco.

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

Roberto Leal se ha interesado por esta extraña colección y Jesús le ha dado más detalles. El madrileño ha contado que tiene “uno chino que es súper suave” y uno con crucigramas que sus padres le llevaron de un viaje a Miami. En total, ha dicho que tiene “unos cien”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!

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