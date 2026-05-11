El aspirante de Pasapalabra fascina con su colección de papel higiénico: “A éste no le coge la pandemia otra vez”

Los aspirantes que llegan a la Silla Azul no dejan de sorprender con sus historias personales, sus habilidades o sus aficiones. Hace sólo un par de programas, un candidato zaragozano, Samuel, fascinó con su talento para imitar voces icónicas como la de Mickey Mouse. En esta ocasión es Jesús, funcionario y procedente de Madrid, quien ha dejado a todos alucinados con sus colecciones “peculiares”.

Este nuevo aspirante ha contado que colecciona “cajas de cerillas, coches en miniatura y, lo más raro, son rollos de papel higiénico”. Ante el asombro del público, ha aclarado que están “enteros sin usar”. Eva González, flipando, ha hecho un comentario que ha hecho reír a todo el plató: “A éste no le coge la pandemia otra vez”. Todo ha ocurrido justo antes de una Silla Azul en la que ha recaído Javier tras su derrota en el pasado Rosco.

Roberto Leal se ha interesado por esta extraña colección y Jesús le ha dado más detalles. El madrileño ha contado que tiene “uno chino que es súper suave” y uno con crucigramas que sus padres le llevaron de un viaje a Miami. En total, ha dicho que tiene “unos cien”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!