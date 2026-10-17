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¿Los pimientos son una fruta?: La valiosa lección de Joseba Arguiñano a Marc Giró

Marc Giró sabía que los tomates son una fruta; pero, ¿los pimientos también? Así lo ha explicado Joseba Arguiñano durante la visita del presentador al programa.

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

¿Los pimientos son una fruta?: La valiosa lección de Joseba Arguiñano a Marc Giró

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Borja Tamayo
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Mientras Marc Giró preparaba un delicioso guacamole para la receta de merluza que estaba cocinando con Joseba Arguiñano, el presentador ha sacado a relucir un curioso dato agrícola: “¿Tú sabías que el tomate es una fruta?”.

Sin embargo, Joseba no se ha quedado en la superficie y ha querido profundizar en la materia. Porque, si bien es cierto que este producto que siempre se ha considerado en la cultura popular como hortaliza en realidad no lo es, no es el único que destaca en esta materia.

Y es que, tal y como el chef ha explicado, “lo que sale de una flor es fruta”. Una definición que incluye productos como los pimientos, los cuales Giró estaba convencido de que se trataban de verduras.

¿Lo sabías? Puedes ver la explicación completa en el vídeo de arriba.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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