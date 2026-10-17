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Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

La creadora de contenido habla en La Mesa con Cristina Pardo sobre la maternidad, la influencia de su familia y las claves del éxito en las redes sociales.

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

Amelia Bono confiesa que su padre, José Bono, "no estaba casi nunca": "Mi madre ha hecho una labor maravillosa"

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Alejandro Hergon
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Amelia Bono ha reflexionado en La Mesa con Cristina Pardo sobre qué significa triunfar en la vida y ha reconocido que hay algo que sí viviría como un fracaso personal: que sus hijos no fueran felices.

"Me sentiría fracasada si alguno no fuera feliz"

"Si el día de mañana no son felices o no han sabido hacerlo, bueno, siempre hay mejores veces, pero ahí sí que en ese momento, con mis hijos sí que me sentiría fracasada si alguno no fuera feliz", ha confesado. La creadora de contenido también ha expresado su preocupación por no detectar a tiempo si alguno de ellos tuviera algún problema.

Bono, hija del exministro José Bono, ha hablado además de la influencia de sus padres en su vida. Ha reconocido que tener un apellido conocido les ha ayudado en ocasiones y ha destacado especialmente el papel de su madre: "Ojalá sea yo la mitad que ha sido ella y cómo nos ha transmitido esos valores".

Amelia Bono explica qué es el éxito en las redes sociales

Sobre su profesión como creadora de contenido, Bono ha defendido que la credibilidad y la naturalidad son fundamentales para conectar con sus seguidores.

"Creo que para todo en la vida la credibilidad es súper importante y yo creo, queda mal que yo lo diga, pero me he mostrado tal y como soy", ha explicado. Para ella, compartir sus valores, su día a día y también sus momentos malos permite que la gente se identifique con ella.

"Al final eso, la gente se ve identificada contigo y es lo que quiere, naturalidad", ha concluido.

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