David Bueno, el concursante de ‘Ninja Warrior’ que quiere encontrar el amor

PROGRAMA 1 | ‘NINJA WARRIOR’

Love is in the air… o no. David Bueno ha venido a ‘Ninja Warrior’ dispuesto a dos cosas. En primer lugar, quiere superar todos los obstáculos del programa y, para rematar, quiere encontrar el amor. Es más, Pilar Rubio ha intentado ayudar a este sevillano dispuesto a abrir su corazón en ‘Ninja Warrior’ España.