Esta noche, Alaska pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

El Hormiguero despide una semana más por todo lo alto con una de las cantantes más icónicas de España. Alaska volverá a estar en el programa una vez más para hablar sobre sus próximos proyectos.

La artista saltó a la fama en los años 80 como parte de grupos como Alaska y Dinarama y Fangoria. Su estilo extravagante y su contribución a la cultura pop la convierten en una figura legendaria.

Es una de las invitadas que más veces ha estado en el plató, pero aun así, siempre nos cuenta algo sobre ella que no sabíamos. En su última visita, la cantante contó que es muy miedosa y que intenta no hacer ruidos en casa para "no alterar nada"

Esta vez, la artista nos visita en su faceta de actriz de doblaje, ya que ha sido la encargada de poner voz a uno de los personajes de la nueva entrega de Garfield. ¡Te esperamos a las 21:45 horas!