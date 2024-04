Los problemas íntimos de una colaboradora de Espejo Público: "Tampoco es tan grave, que todos hacemos caca"

Poco después de volver de la publicidad en el último tramo del programa, la periodista GemaLópez revelaba un secreto sobre la salud de la también periodista y colaboradora de Espejo Público, LauraFa, mitad del dúo periodístico que completa junto a su compañera LorenaVázquez, 'Mamarazzis'.

"Llevamos preocupados toda la mañana"

Así comenzaba a explicar Gema, al resto de los presentes en plató, la última hora que anunciaba sobre su compañera y por la que aseguraba que, tanto ella como varios miembros del programa, sentían una gran preocupación.

"Laura tenía un problema", continuaba matizando la periodista, que añadía: "Un problema fisiológico". Según Gema López, Laura Fa llevaría desde primera hora, y habría seguido durante toda la mañana, "anunciando a todo el mundo cuál es su problema", algo que además consideraba "poco necesario".

Por su parte, la periodista y presentadora del programa, Susanna Griso, le decía a su compañera que era "un poco bocachancla" dado que hasta ella misma se habría enterado de lo compartido por Laura con varios de sus compañeros.

El secreto desvelado

Poco después la protagonista de la anécdota reconocía cual había sido el escatológico inconveniente: "Tenía caca, tampoco es tan grave. Que todos hacemos caca".

Gema López informaba que Laura habría resuelto satisfactoriamente su problema, pero también añadía que lo más curioso sería un pequeño bote de spray, que la periodista había olvidado en el servicio y que encontraba una compañera más adelante. Este pequeño complemento, que lleva Laura Fa en su bolso, obligaba a la periodista a tener quedar más explicaciones.

"El problema es que Laura tiene la misma incontinencia verbal, que estomacal"

El pequeño recipiente contendría según ella un líquido que se rociaría en el inodoro, previamente a utilizarlo, y evitaría que los olores se extiendan. En ese momento el periodistaMiquel Valls se hacía con el botecito y, mientras Laura se encontraba distraída dando explicaciones, aprovechaba para 'perfumar' a su compañera. A juzgar por las reacciones, no produciría un olor demasiado agradable y se producía alguna carrera en el plató. Aún así, Gema López le reconocía el uso de este peculiar producto a su colega: "Es un detalle".

Su compañera y otra mitad de las 'Mamarazzis', Lorena Vázquez, expresaba: "El problema es que Laura tiene la misma incontinencia verbal, que estomacal, entonces es capaz de 'ir de vientre' por todas partes".

Susanna mencionaba el lado positivo de todo el revuelo causado por la anécdota reconociendo a Laura que "contarlo no, pero esto (el spray) es una muestra de civismo por tu parte".

Por último, Lorena definía como solidaria la actitud de Laura cuando esta presumía de haber advertido a otra compañera de entrar en el baño contiguo: "Cuando ha entrado Gabi, le he dicho: 'No entres, que he hecho caca. Vete al de al lado".