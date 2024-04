El calvario de Laura por el acoso de su expareja y padre de sus hijos: "He denunciado pero me siento sola"

Laura sufre un calvario diario con su expareja. Cada día aparecen pintadas insultándola en los alrededores de su domicilio de Sevilla, pero el acoso de su ex y padre de sus hijos no queda ahí, sino que también le ha quemado el coche en dos ocasiones y no cumple la orden de alejamiento.

Hace dos años dejó la relación después de más de una década juntos, y desde entonces su expareja le acosa. Tienen custodia compartida, pero ella asegura que el padre no le deja ver a sus hijos.

Cuando están con él, además, habla mal de ella, según ha contado, y la acusa de trabajar en un intercambio de parejas. Incluso en redes sociales, su expareja hace directos en los que incita a sus hijos a la violencia.

Laura teme que la situación vaya a peor y que el acoso no solo quede en ruedas pinchadas, pintadas o coches en llamas. Está desesperada, cree que su ex nunca la va a dejar en paz.ç

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella, que ha asegurado sentirse con mucho miedo y con la impotencia de no saber qué va a ser lo siguiente. "Habla mal a mis hijos de mí y a todo el mundo", ha asegurado.

Cuando decidió separarse fue cuando comenzaron los problemas y el detonante fue un episodio en su vivienda en el que trató de entrar en el baño amenazándola con un cuchillo. Ahí Laura se dio cuenta de que tenía que acabar.

"Me insulta bastante", ha dicho. Además, le ha quemado dos coches, el primero en el mes de enero y con sus hijos en casa, que lo vivieron con mucho miedo. El segundo fue hace tan solo tres semanas.

Laura ha denunciado en varias ocasiones, pero se siente sola porque, aunque todo lleva su tiempo, ella vive con miedo. "Cada cosa que me pasa voy a la comisaría, por eso no sé qué más hacer", ha dicho.

A pesar de que tienen custodia compartida, Laura ha pedido una modificación de medidas pero todavía no se ha celebrado el juicio.

La versión de su expareja

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la expareja de Laura, que ha asegurado que las cosas no son como ella está contando. "Son manipulaciones que ella ha hecho", ha dicho.

Además, ha contado que tuvo que cambiar la cerradura de su casa porque, hace unos meses, la última vez que estuvo con ella, le dijo que le dejara en paz.

También ha explicado que Laura quiere llevarse a sus hijos y que su abuela les pega, y por eso los menores no se van con su madre.

Laura ha negado que todo lo que está contando es mentira. "Tengo pruebas y denuncias", ha dejado claro entre lágrimas. Está esperando a que llegue el momento de que sus hijos estén bien y poder vivir tranquila.