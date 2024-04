“Ternura Contra la Soledad’’, la iniciativa de Milka junto a Cruz Roja para combatir la soledad no deseada

Milka, la icónica marca de chocolates perteneciente a Mondelēz International, se une a Cruz Roja para lanzar la iniciativa “Ternura Contra la Soledad”, que está destinada a combatir la soledad no deseada. Desde su origen, la marca ha abrazado el propósito de infundir ternura y conexión en el mundo, reconociendo el poder transformador de los pequeños gestos de amabilidad. Ahora, con esta iniciativa, da un paso más allá con el objetivo de intentar aliviar este problema con acciones reales.

"Ternura Contra la Soledad" surge en respuesta a una problemática concreta: más de 5 millones de personas en España sufren de soledad no deseada, según el estudio ‘El Coste de la Soledad no Deseada en España’ del Observatorio Estatal de Soledad no Deseada. A pesar de que se suele asociar la soledad con personas mayores, esta investigación refleja que hasta un 69% de las personas entre 16 y 29 años en España declaran haberse sentido solas en algún momento de su vida.

Debemos ser conscientes de que la soledad no deseada es un problema real y creciente en España

La soledad no deseada va más allá de la simple falta de compañía: es un sentimiento que puede nacer por la desconexión social y la ausencia de relaciones significativas. Conscientes de esta realidad, Milka y Cruz Roja unen fuerzas para dar visibilidad a este problema, tratar de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la empatía y la solidaridad, y promover los pequeños grandes gestos de ternura que pueden ayudar a aliviarla.

Para visibilizar esta problemática, se ha buscado transmitir un mensaje poderoso sobre la soledad no deseada mediante historias reales contadas a través de un impactante vídeo que muestra cinco testimonios, con diferentes situaciones sociales y vitales. Historias conmovedoras y auténticas que sirven como recordatorio de que la soledad puede afectar a cualquier persona.

“Todos debemos ser conscientes de que la soledad no deseada es un problema real y creciente en España, y desde Milka creemos en el poder transformador de la ternura y los pequeños gestos para ayudar a crear una sociedad más compasiva. Estamos muy orgullosos de lanzar esta iniciativa con la aspiración de dar voz a este problema y animar a la sociedad a actuar’’, señala Alberto Castillo, Senior Brand Manager de Milka en España.

Presentación de “Ternura Contra la Soledad’’, la iniciativa de Milka junto a Cruz Roja para combatir la soledad no deseada | Cortesía de Mondelēz International

La elección de Cruz Roja como aliado no ha sido casualidad. Con “Te Acompaña”, la organización ha estado abordando este desafío desde 2022, ofreciendo un espacio seguro para aquellos que necesitan compañía. Hasta la fecha, más de 90 personas voluntarias de Cruz Roja colaboran prestando su tiempo y dedicación a las personas que se sienten solas a través del teléfono gratuito 900 444 111, el chat en su web o las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, que están atendidas por profesionales especializados en escuchar, informar y acompañar a las personas que contactan para reducir su sentimiento de soledad y promover su activación personal y social, adquirir conocimientos o despertar intereses que faciliten la creación de nuevas conexiones sociales, y, en definitiva, contribuir a que puedan mejorar su calidad de vida. Desde su puesta en marcha, este servicio de Cruz Roja ha atendido más de 11.000 llamadas y mensajes.

Esta unión no solo busca generar conciencia, sino también acción concreta. Por este motivo, Milka ha querido contribuir con una donación de 100.000€ al programa. Dicha donación permitirá dotarlo de recursos adicionales, ampliando así su capacidad para ayudar a más personas que sufren de soledad no deseada. Asimismo, la marca ha querido ir más allá, por lo que, además, cada visualización del vídeo completo de la iniciativa en YouTube se traducirá en una donación adicional de 5 céntimos, hasta un máximo de 20.000€, por lo que cada visita cuenta para ayudar a amplificar el impacto de esta colaboración.

"La soledad no deseada es un problema complejo que requiere la colaboración de toda la sociedad. En Cruz Roja, estamos comprometidos a ofrecer apoyo y compañía a quienes lo necesitan, y estamos agradecidos por esta colaboración con Milka para tratar de aumentar la conciencia y ayudar a combatir esta problemática", señala Marcos Calvo, Responsable del Servicio Multicanal TE ACOMPAÑA.