La Policía mata a un estudiante armado en un instituto de Wisconsin

La Policía de Estados Unidos ha abatido este pasado miércoles a un joven armado que pretendía entrar en un instituto de Mount Horeb (Wisconsin). Las autoridades y en concreto el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, ha explicado que el joven era un estudiante del mismo centro que apareció armado sobre el medio día, según ha recogido el medio 'NBC News'.

Los agentes de policía del Departamento de Mount Horeb, alegan que era un individuo con un arma fuera de la escuela donde se imparte secundaria. Kaul explicó que los agentes respondieron a esa amenaza "y usaron fuerza letal". El fiscal además ha señalado que se trata de una investigación que ahora está en curso y que, por tanto, no se pueden revelar más detalles, como por ejemplo el motivo por el cual el joven apareció armado y qué pretendía.

El instituto ha hablado mediante redes sociales y ha especificado que el centro estaba cerrado sobre las 11:16 am y que, tras una búsqueda inicial de la escuela secundaria, no se han arrojado sospechosos adicionales. Además, "no hay informes de personas que hayan sufrido daños, con la excepción del presunto agresor".

Los estudiantes que se encontraban en el centro tardaron en poder reunirse con sus familiares debido a que la Policía estaba preocupada de que pudiese haber una amenaza mayor después de la muerte del estudiante, según ha informado el fiscal del caso.

El superintendente del distrito, Stece Salerno, habló para los medios en una rueda de prensa y ha explicado que fueron las propias medidas de seguridad de la escuela las que impidieron que pasara algo peor: "Contamos con un sistema según el cual antes de que alguien pueda ingresar a nuestras escuelas, debe tocar el timbre y declarar la naturaleza de su entrada", explica Salerno que alega que está "orgulloso" de algunos de los profesos y personal. "Como se puede imaginar, tenían una serie de preocupaciones, una de las cuales era que sus propios hijos están en esos edificios. Sin embargo, sabemos que son personas profesionales y cariñosas. Estuvieron a la altura de las circunstancias", sentencia.

El alto cargo del distrito también ha subrayado la actuación de los estudiantes que reaccionaron rápidamente e informaron que alguien se acercaba a la escuela: "Esos estudiantes pudieron comunicar inmediatamente lo que habían visto. Y el personal pudo tomar medidas decisivas rápidamente".

Mientras tanto, hay algunos testigos que cuentan lo sucedido: "Tal vez fue el pow pow pow", explica Jeanne Keller, que asegura haber escuchado alrededor de cinco disparos mientras estaba en su tienda, situada justo al final de la cuadra del campus de la escuela. Por otro lado, Max Kelly de 12 años, según relata el medio anteriormente mencionado, dijo que su maestra advirtió a la clase que huyeran. Posteriormente, cuenta que bajaron la calle con patines y que después, corrieron hacia una tienda de convivencia y a una gasolinera cercanas al centro escolar. Después, Kelly logró reunirse con sus padres y esperó a que sus hermanos pudieran salir del mismo lugar. Ahora su madre asegura que no cree que ningún lugar sea seguro.

Otros tiroteos en centros escolares de Estados Unidos

Si hay algo que preocupa a la sociedad estadounidense es la cantidad de incidentes de esta índole que ocurren durante un año. De hecho, un informe indica que en 2023, se registraron un total de 33 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, de los cuales 13 corresponden a instituciones de educación primaria, con niños menores de doce años.

El 2024 comenzaba con uno de estos tiroteos en Iowa. La Policía estadounidense indicaba el 4 de enero de este año que la escuela secundaria Perry había sufrido un tiroteo donde el autor murió autoinflingiendose un disparo. Esta persona entró en el centro y abrió fuego. Esto hizo que se desplegase una fuerte operación policial y sanitaria. Los estudiantes permanecieron dentro de sus clases y posteriormente, las investigaciones se dirigieron, sobre todo, a conocer lo que había pasado.