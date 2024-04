Una semana con mucho ritmo y algunos repetidores: estos son los próximos invitados de El Hormiguero

A pesar del festivo nacional que tenemos a mitad de la próxima semana, El Hormiguero no para y recibirá no a cuatro, si no a cinco invitados de lujo entre el lunes y el jueves. Algunos de ellos ya han pisado el plató en otras ocasiones y otros se estrenarán estos días. ¿Reconoces a todos ellos?

Lunes: Rels B

Arrancaremos la semana a lo grande con la visita del cantante y productor Rels B. El artista está de enhorabuena porque lanza nuevo disco, titulado 'A new star is born', del que nos dará más detalles en el programa. El mallorquín es, actualmente, uno de los artistas más relevantes del género urbano y lleva años conquistando al mundo entero con su música.

Rels B | Antena 3

Martes: Lola Lolita y Sofía Surferss

Las hermanas más mediáticas de Tik Tok estarán el martes en El Hormiguero. Lola Lolita ya estuvo en el programa hace unos meses y nos regaló grandes momentos, pero en esta ocasión lo hará de la mano de Sofía Surferss. Con ellas vamos a sumergirnos en su exitoso mundo como influencers, donde a lo largo de estos años han conseguido captar la atención de más de veintiún millones de seguidores.

Lola Lolita y Sofía Surferss | Antena 3

Miércoles: Omar Montes

Después del éxito que ha tenido su último tema 'La sevillana', Omar Montes debía volver como invitado a El Hormiguero. A él no hace mucho que lo hemos visto en el programa, pero, en esta ocasión nos va a presentar sus nuevos temas, tanto el que lo ha petado en la Feria de Sevilla como 'El conjuntito', junto a El Bobe, como 'Yo lo soñé' con Saiko.

Omar Montes | Antena 3

Jueves: Alaska

Cerraremos la semana con una de las cantantes más conocidas de nuestro país: Alaska. La artista nos visita en su faceta de actriz de doblaje ya que acaba de prestar su voz al personaje de Jinx. Se trata de una de las protagonistas de la película de animación 'Garfield' que podrá verse en cines desde el 1 de mayo. ¿Te lo vas a perder? ¡Nos espera una semana intensa en El Hormiguero!