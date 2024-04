"Si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez cuando mi marido era vicepresidente del Gobierno británico me habrían quemado en Trafalgar Square"

Miriam González, prestigiosa abogada internacional y mujer del ex-viceprimer ministro británico Nick Clegg ha analizado el fundamento de la denuncia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, interpuesta por Manos Limpias.

"No solo en el Reino Unido sino en otros países hay sistemas para gestionar los conflictos de intereses. El día que se acordó la coalición británica y David Cameron al día siguiente me llamaron desde la administración. Nos sentaron a Nick y a mi y nos dijeron que yo tenía que comunicar con qué empresas contactaba y cuáles podrían ser clientes potenciales y así nosotros retiramos a tu marido de cualquier tipo de decisión que puede afectar directa o indirectamente a esas empresas. También nos explicaron claramente que si no hay conflicto pero podría parecerlo: "te recomendamos muy fuertemente" y cuando te dicen eso los británicos que no son muy emotivos te quedas un poco rígida, te recomendamos que lo dejes", explica Miriam González.

"En España no existe un sistema efectivo para manejar los conflictos de interés de las familias y cónyuges de los políticos", por lo que considera "inevitable que este problema termine siendo juzgado en el ámbito político y judicial".

Explica además que "tenemos una oficina de conflictos que año tras año se critica la falta de autonomía, de independencia y efectividad por parte de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Año tras año lo dicen hasta por escrito. Sabemos que hay que mejorar la independencia de la oficina. Solo se ocupan de los conflictos directos y no se ocupan de la apariencia de esos conflictos. Eso hay que hacerlo de manera preventiva. Entiendo la perplejidad, hay que salir de aquí con mejores reglas y mejores sistemas. Estamos trabajando en mejorar un código de buena conducta y ética ministerial como tienen en otros países".

"Hay que regular el papel de los ministros, no de sus esposas"

Sánchez ha comunicado que se puede abrir ese debate para no sentirse victima de bulos sobre las influencias que podría ostentar su mujer en el terreno laboral. "El Presidente no sé si no se entera o no se quiere enterar. el problema no es regular al papel de las esposas de los primeros ministros sino el papel de los presidentes y ministros", mantiene. "Se pide desde el Gobierno que las empresas tengan códigos éticos y de conducta no sé por que no se lo pedimos al Gobierno, al presidente y a los ministros. El problema es de ellos no de sus parejas".

Cree además que si Begoña Gómez recomienda una empresa que a su vez subvenciona su master en la complutense se produce un conflicto que tenían que haber tratado antes. "Si yo hubiese hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico me hubiesen quemado en Trafalgar Square. Para cualquiera persona en esa situación es que aquí no hay un sistema en el que tratamos la apariencia del conflicto".