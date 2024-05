En el último capítulo de Secretos de familia: Los Kaya intentan acostumbrarse a la vida sin Metin

En el último capítulo de Secretos de familia todavía lloramos la muerte de Metin. Sus familiares y amigos lo despidieron en un emotivo entierro y lucharon para encerrar al principal responsable de su asesinato: Kadir.

Durante la ceremonia, pudimos escuchar la desgarradora carta que Çinar le había escrito a su padre antes de morir. El joven sentía que nunca hacía lo correcto: los problemas lo perseguían y no podía evitar ser una decepción para la familia. Por eso, había decidido marcharse. Aunque la muerte de Metin ha cambiado sus planes.

Todavía no hemos podido asimilar el bombazo que Nadide le contó a Efe. Sí que es cierto que habíamos notado en varias ocasiones que la fiscal jefe sentía debilidad por el joven, pero nunca nos imaginamos que era porque... ¡Efe era su nieto!

El joven se quedó paralizado al descubrir la verdad y le echó en cara a su abuela que no se hiciese cargo de él cuando su madre se suicidó. Además, saber que fue fruto es una violación fue tremendamente duro para él.

Gracias a la información que Nadide les había facilitado, Ilgaz y sus compañeros dieron con el paradero de Kadir. Al fiscal se le pasó por la cabeza acabar con la vida del mafioso en ese mismo momento, pero pensó fríamente e hizo lo que su padre hubiese querido: encerrar a Kadir y dejarlo en manos de la justicia.

Defne le pidió a Ilgaz acompañarlo a comisaría para ponerle cara al hombre que había acabado con la vida de su padre. La pequeña le preguntó a su hermano si no se arrepentía de no haberlo matado y él le recordó los valores que Metin le había inculcado. Además, confiaban en que Kadir no volviese a ver la luz del sol.

Por otro lado, Gül, Osman, Aylin y sus hijas se mudaron a un de los pisos de los Kaya después de perderlo todo. A la hermana de Ceylin le afectó mucho este cambio y no parece dispuesta a perdonar a su marido.

La convivencia entre Osman y Aylin es cada día peor, pero el empresario no quiere separarse de su familia y está dispuesto a recuperar todo lo que ha perdido. ¿Conseguirá resurgir de sus cenizas?

Después de asimilar todo lo que Nadide le había contado sobre su pasado, Efe le confesó a su chica que quería ir a la cárcel a visitar a su padre. Aunque no tenía claro qué quería decirle, necesitaba ponerle cara para quitarse un peso de encima.

El momento más romántico del capítulo, en esta ocasión, nos lo regalaron Yekta y Laçin. Al ver que su exmujer ha estado muy pendiente de él últimamente y al compartir gran parte de su tiempo juntos, el abogado le propuso a Laçin volver a pasar por el altar. ¿Qué decisión tomará la amiga de Gül?

¿Cómo será la convivencia de los Kaya y los Erguvan en la misma casa? ¿Acudirán Ceylin e Ilgaz a una nueva boda? ¿Volverá Kadir a incordiar a la familia del fiscal? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!