Ryan Reynolds asegura que Hugh Jackman es "muy celoso" con su nuevo bromance: "Solo soy su pequeña marioneta"

La amistad entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman es conocida por todo Hollywood. Los actores presumen de ella constantemente y se dejan ver juntos en numerosos planes y salidas solos y con sus familias. Suelen gastarse bromas constantemente a través de redes sociales y hacer a sus seguidores partícipes de ello.

A raíz de que vuelvan a estar juntos en Deadpool y Lobezno, su vacile ha sido continuo estos meses por la emoción del estreno, pero Hugh no es el único hombre en la vida de Ryan. El actor es muy buen amigo también de Rob McElhenney. De hecho, ambos son copropietarios desde hace unos años del Wrexham AFC. Este equipo de fútbol ha crecido tanto en este tiempo que han realizado una serie sobre él, Welcome to Wrexham. En una entrevista que ha concedido Reynolds junto a Rob por el estreno de la tercera temporada de la serie, han bromeado sobre los celos de Hugh Jackman por esta buena amistad.

"Oh, es una persona muy celosa. Tiene todo un sentido de la propiedad en todo lo que hago... Soy solo la pequeña marioneta de carne de Hugh", ha dicho Ryan Reynolds a ET.

"En realidad, era un gran fan de It's Always Sunny in Philadelphia. Así que esta es una especie de pareja caída del cielo para él", ha explicado Ryan destacando que a Jackman le encanta el trabajo de McElhenney en It's Always Sunny in Philadelphia.

Además, el intérprete se ha referido a su equipo de fútbol y a si Hugh le apoya: "Le encanta Wrexham. Él nos sigue desde casa. Sí, es una especie de asunto familiar. De hecho, Hugh vino a nuestro primer partido de la temporada este año, que fue nuestro primer partido en la EFL (Liga de Fútbol Inglesa). Simplemente nos dieron por culo y él estuvo allí para observar cada segundo".

Rob, por su parte, no ha querido ser el tercero en discordia y ha preferido hablar sobre cómo se ha sentido durante este tiempo con el crecimiento de su equipo: "No creo haber experimentado nunca un alivio como ese cuando salimos de la Liga Nacional. Estamos muy orgullosos de los jugadores, de toda la organización y del talento para permanecer en el club tanto tiempo como lo han hecho durante generaciones, pero en realidad, los últimos 15 años de lucha para tratar de salir de la Liga Nacional, verlos finalmente hacerlo es realmente un testimonio de su voluntad de luchar contra la adversidad".