Publican un vídeo en redes y se hace viral por los comentarios racistas: "Me están haciendo sentir fatal"

Lo que comenzó siendo un vídeo de humor en el que dos amigas bromeaban con expresiones típicas de Asturias en redes sociales ha terminado convirtiéndose en una publicación llena de mensajes de odio hacia una de ellas.

Maguette y Daniela seguían una de las tendencias de la red social Tik Tok en la que se cuentan frases características de cada ciudad: "Soy asturiana y por supuesto que no toco a la puerta... yo pico". Lo que iba a ser un vídeo para sus amigos, como explica Daniela, "grabamos un vídeo, que pensábamos que solo iba a llegar a nuestros amigos, como ocurre normalmente..." terminó haciéndose viral con más de un millón y medio de visualizaciones y más de tres mil comentarios.

"Al día siguiente nos despertamos con todos los comentarios". El problema vino con algunos de estos comentarios: "Soy asturiana y recojo algodón para que mi amo no se enfade; se confundió no quería decir asturiana, sino nigeriana; Asturias ahora es una ciudad de áfrica; el cambio climático ha pegado fuerte a Asturias; demasiado da el sol; mucho se ha tostado...", todos ellos dirigidos para Maguette por su color de piel.

Después de la avalancha de odio recibido, Maguette pidió a su amiga Daniela que borrase el vídeo: "Daniela borra el video, porque me están haciendo sentir fatal", una decisión que finalmente cambió.

"No se podía callar ante una situación así, porque si callas es darle la razón a ellos... ", dijo su amiga. Indignada, Daniela subió otro vídeo en el que contestaba a esos mensajes, porque según afirma: "Ella es asturiana como la que más, a mi nadie me preguntó que si era asturiana".

Entre tanto mensajes racistas, la joven de 20 años también encontró comentarios de apoyo que recriminaban a los usuarios que fomentaban el odio en la publicación.

Lejos de acobardarlas, estos ataques las han impulsado a seguir con sus publicaciones. "Vamos a seguir haciendo videos y si no les gusta que no los vean", dicen. Creen que así pueden ayudar a otras personas que sufran los mismos comentarios racistas que ha sufrido Maguette. Por el momento la afectada ha decidido no denunciar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com