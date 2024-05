Chelo, la barrendera viral por su despedida: "Voy a colgar la escoba en el cabecero de la cama"

Tras 24 años de servicio, Chelo Lerate se jubila de su sacrificado trabajo: ser barrendera. Un trabajo del cual nunca ha renegado, según ha explicado. Chelo se jubiló hace unos días y ya ha entrado en las casas de toda España mediante un vídeo viral de su despedida, donde los trabajadores que han acompañado todos los días a esta barrendera, la despiden de una forma emotiva: con escobas en alto.

La protagonista de esta historia recibió a Antena 3 Noticias en su casa el pasado miércoles en el barrio de Sevilla de Amate, con su hija Estefanía y sus nietos. Chelo enseña con orgullo todos los regalos que le hicieron en su despedida: un colgante, un anillo y unas pulseras. Cuenta que no hay que querer jubilarse, porque "jubilarse es igual a vejez". "Darme a mí 40 años y que trabaje 30 años más que yo iría encantada".

En una nueva entrevista para Antena 3 Noticias, Chelo ha remarcado el orgullo que siente por la profesión que ha llevado por bandera estos 20 años: "Siempre he estado muy orgullosa de ser barrendera, a mi no me ha dado vergüenza ir por ninguna parte con mi uniforme". Esta profesión le ha brindado una de las despedidas más bonitas que se han visto nunca, por lo que asegura que "es muy bonito irse así" y que no se lo esperaba: "Sentí mucha alegría, un temblor muy grande, procuraba no llorar pero no lo pude conseguir".

Un recuerdo inolvidable

En esta emocionante despedida que le hicieron sus compañeros de trabajo, le regalaron una escoba que ahora cuenta que colgará en un sitio muy llamativo: "La tengo en el salón ahora mismo. La voy a colgar en el cabecero de la cama. Aunque le tenga que dar a mi marido con la escoba que el pobre lleva aguantándome muchos años".

Chelo ha relatado con emoción cómo era su grupo de trabajo y lo mucho que les echará de menos: "Les voy a echar mucho de menos. Yo trabajaba muy a gusto, tenemos un equipo muy grande y muy valioso, aunque mucha gente no sabe lo que ocurre internamente pero que es verdad que el equipo es buenísimo. Hay mucha humanidad, mucho compañerismo".

Ahora esta gran trabajadora tiene que hacer frente a su día a día con una rutina diferente, sin embargo, explica que sigue levantándose a la misma hora de siempre: "Me levanto como normalmente a las 5:10 o 5:15 horas. Me pongo con las cosas de la casa", relata y cuenta que su futuro se enfocará sobre todo en, "este verano ir con los nietos a natación, a la piscina" y en invierno dará clases.

Sus compañeros se despiden con pena

Un compañero de Chelo, Rafael Gómez, la describía como "una gran persona, siempre atenta, siempre ayudando a todos con una sonrisa en la cara como una madre". "La verdad es que nos hemos quedado huérfanos de madre", lamenta Gómez.

Su hija Estefanía, también tiene palabras para ella: "para nosotros es un ejemplo de superación" ya que cuenta que su madre se preparó durante años para subir de categoría y ser Oificial de Vehículo Ligero.