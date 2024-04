Miguel Ángel Revilla: "Los que tienen relación con Sánchez estaban convencidos de que iba a pegar la espantada"

Miguel Ángel Revilla, reconoce en Espejo Público que le ha sorprendido la decisión de Sánchez: "El 80 % de la gente del PSOE que tiene relación con él, ministros, presidentes autonómicos estaban convencidos de que iba a pegar la espantada", pero asegura que en un punto de su discurso vio claramente que se quedaba. " Si el motivo por el que podía dimitir era su esposa y lo que estaba pasando con ella, cuando cuenta que su mujer al leerla le pidió que no dimitiera, ahí supe que se quedaba", explica Revilla.

"Doy fe que está profundamente enamorado de su esposa Begoña, cuando dijo que ella le había dicho que no dimitiera, ya supimos que no lo iba a hacer"

El ex presidente cántabro asegura que "no es un farsa", que "el plazo de 5 días ha sido largo porque él quería ver que reacción tenía el partido, los suyos, con qué tipo de apoyos contaba" porque Revilla añade que " lo que le viene encima es gordo, no son solamente ataques personales, es la situación política" y pone en valor la manifestación en su apoyo que reunió en Ferraz a más de 15 mil personas.

El análisis de Miguel Ángel es exhausto. "Estamos en un gobierno que no tiene presupuesto, estamos en manos de unos señores catalanes que cada vez que haya que aprobar algo en Madrid te van a pasar la gorra , no va a haber nada gratis, simplemente van a intentar sacar el mayor rédito posible de tipo político y de tipo económico para sus territorios"

"Vivimos una política de hooligans"

"No hay buenos ni malos, hay una política de hooligans, donde los militantes ahora son verdaderos forofos similares a lo que vemos en los partidos de fútbol", confiesan Revilla y añade: "Los partidos políticos son ahora el lugar donde se ha refugiado un radicalismo terrible y eso surge por dos pecados originales de ambos partidos; el PSOE ha cometido un error sobre todo Pedro Sánchez de haber dicho a todos los españoles que no se iban a hacer determinadas cosas que eran líneas absolutamente rojas : tema de amnistía, el referéndum pues hasta lo entiendo y em siendo decepcionado. Y por otro lado el PP no asume que para gobernar tiene que reunir 175 votos y que sus pactos con VOX apresurados le perjudicaron".

Como última reflexión: " Estos 5 días atenúan la crispación que estamos viviendo, absolutamente desconocida en la historia política y me temo que va a continuar ante el cabreo general de los ciudadanos españoles que asisten perplejos a esta pelea"