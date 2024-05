Nadal cierra el círculo en Madrid y contiene la emoción: "Mi cuerpo me llevaba tiempo mandando señales"

Punto y final... En Madrid. La leyenda del tenis y del deporte español, Rafael Nadal, cerró este martes su espectacular historia en la capital con una esperada pero competida derrota ante el checo Jiri Lehecka (5-7 y 4-6) en los octavos de final del Mutua Madrid Open 2024.

Adiós a Madrid en la pista

El adiós, a cada día que avanzaba el torneo, se hacía inevitable por la entidad de los rivales y esta vez fue un inspirado y muy efectivo Lehecka el que no dio mucha opción al cinco veces ganador del Master 1000, que se despide de Madrid en la pista, tras ganar tres partidos (no lo hacía desde el US Open 2022), y mostrando de nuevo un nivel competitivo que hace tres semanas ni soñaba: "Estaba perdiendo con los chicos de mi Academia día tras día, esa es la verdad", aseguró tras vencer a Cachín.

Tras la derrota empezó el homenaje, se descolgaron los cinco 'hilos' simulando sus cinco títulos y Rafa, poco dado a homenajes y mucho menos a lágrimas, rompió el hielo con la Santana haciendo una broma cuando Carbonell le pasó el micrófono: "Era broma, el año que viene vuelvo", dijo entre risas a las 15.000 almas que abarrotaron la central en un día en el que se le juntaron al balear muchas "cosas": su partido, la despedida y mientras tanto, su Real Madrid sufriendo en Múnich para salir vivo (2-2) y dejar para el Bernabéu el hipotético pase a la final de Champions.

El tenista de casi 38 años no soltó ni una sola lágrima pero la sonrisa no se le borró en ningún momento, nunca le habíamos visto tan 'feliz' tras una derrota, ayer era el día para dejar aparcado lo deportivo y dar las "gracias" a un torneo que ha marcado su carrera: "No puedo hacer otra cosa que daros las gracias, y no es suficiente...".

"Mi carrera no ha terminado aún, pero aquí sí. Es un regalo que me habéis hecho durante 21 años. Madrid ha sido para mí más importante que un Grand Slam. Las emociones de Madrid se quedan conmigo para siempre. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo quera un hobby un trabajo y además hacerlo bien. Me siento muy afortunado y no puedo pedir nada más", explicó.

"Mi vida y mi cuerpo me llevaban tiempo mandando señales... pero he podido despedirme en la pista"

Cada palabra del mallorquín sobre su retirada, por muy esperada que fuese, dolía como un puñal en los corazones de todo el que le ha idolatrado deportivamente o simplemente ha crecido viéndole en una pista de tenis: "Este es un día difícil cuando llega, pero ya es una realidad. Mi vida y mi cuerpo me llevaban tiempo mandando señales. He podido decir adiós jugando en esta pista, una de las más importantes de mi carrera". El ganador de 22 majors se mostró tranquilo y emocionado pero no quiso soltar todo lo que llevaba dentro, no era el momento, estaba diciendo adiós a Madrid pero no al tenis (quedan Roma, Roland Garros, JJOO, Laver Cup...), Rafa siempre tan práctico y calculador: "No quería hacer un mar de lagrimas porque no he terminado aún mi camino con la raqueta en la mano".

"No quería hacer un mar de lagrimas porque mi carrera..."

Las cinco lonas que llevaban días y días preparadas para la derrota del mallorquín finalmente se desplegaron más tarde de lo que hubiéramos pensado y antes de lo que hubiésemos querido, pero el último baile en Madrid fue bonito, y más teniendo en cuenta lo que podía haber sido: "Juego Madrid porque es Madrid", dijo a principio de torneo evidenciando que no estaba para salir a la pista y menos para competir. Afortunadamente el deporte, ese que "cambia tan rápido", en propias palabras de Rafa, le dio la oportunidad de decir adiós tras ganar tres encuentros (Blanch, De Miñaur y Cachín) y competirle de tú a tú a un top 30 al que le sonrieron las cosas de principio a fin.

El cinco veces campeón del Mutua no volverá a pisar la tierra de la Caja Mágica como tenista pero deja una impronta propia que no tendrá parangón alguno. Los títulos, lo de menos, es la sensación de que Rafa está, su aura, su presencia, su eterna grandeza lo que ha marcado el devenir de este torneo y lo que quedará grabado para siempre en todo aquel que le disfrutó en Madrid.

